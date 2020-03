Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a afectat populatia intregii planete. Oamenii stau in casa, iar in tot acest timp nivelul concentratiilor de dioxid de azot, a scazut semnificativ. Imaginile au fost surprinse cu ajutorul satelitului Copernicus Sentinel, ce apartine Agentiei Spatiale Europene (ASE).

- Italia este ingenunchiata de coronavirus: luni, 16 martie, au fost raportate peste 24.000 de cazuri și un total de peste 1800 de decese. In aceste momente de cumpana, italienii au doua lucruri importante de facut: sa respecte condițiile drastice de carantina impuse de autoritați și… sa se roage. Papa…

- Caprioarele dintr-un parc natural din Japonia vin in oras in cautare de hrana, in condițiile in care erau obisnuite sa primeasca hrana de la turisti, dar numarul acestora a scazut semnificativ din cauza pandemiei de COVID-19.Vezi și: Adriana Pistol, despre noul coronavirus: 'Sunt niște ființe…

- Papa Francisc s-a aventurat, duminica, pe jos, pe strazile pustii ale Romei, pentru a se ruga la doua altare pentru sfarsitul pandemiei de coronavirus, dupa ce Vaticanul a anuntat ca celebrarile liturgice din Saptamana Pastelui vor avea loc, in premiera, fara public.

- Bașakșehir a caștigat prima manșa din optimile Europa League, 1-0, grație unui gol marcat in minutul 88, de Visca, din penalty, iar fanii au facut o atmosfera spectaculoasa. Meciul disputat pe arena „Bașakșehir Fatih Termin” s-a jucat cu fani, in ciuda pandemiei de coronavirus din Europa, iar suporteri…

- Nurcile sunt animale inteligente, salbatice, carora le place sa-și petreaca timpul inotand și cataranduse. Cu toate acestea, pentru blana lor, acestea sunt ținute in cuști de sarma murdare atat de mici incat nu pot face decat cațiva pași in orice direcție, ceea ce ii poate determina sa-si muste picioarele…

- Imagini dezolante in localitatea Soroca. Strazile orasului sunt pline de baltoace, noroi si mizerie. Locuitorii se plang ca aceasta problema este de mai multi ani, dar autoritatile nu se grabesc sa gaseasca o solutie.

- In 2011, in urma unui cutremur puternic, un tsunami a lovit centrala nucleara de la Fukushima, producand un dezastru similar celui de la Cernobil. Dupa 9 ani de la accidentul nuclear din Japonia, cercetatorii au surprins imagini, obținute cu ajutorul unor camere video controlate de la distanța, in zona…