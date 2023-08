Miercuri, cotatiile la grau erau in creștere pe burse, ca efect al atacului rușilor asupra porturilor ucrainene de la Dunare. Majorarea are loc, dupa ce la inceputul lunii iunie, cotațiile inregistrasera cel mai redus nivel. Astfel, la bursa de cereale de la Chicago, cotatiile futures la grau erau mai mari cu 1,3%, miercuri. In precedentele trei sesiuni, prețurile se micșorasera cu 6%. Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, a anunțat ca in timpul nopții de marți spre miercuri au fost avariate silozuri de cereale si depozite, in urma unor atacuri ruse cu drone asupra unuia dintre porturile Ucrainei…