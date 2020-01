Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea de stat din Iran a anunțat miercuri ca cel puțin 80 de „teroriști americani” au fost uciși in urma atacului cu rachete balistice, lansat de Teheran asupra a doua baze militare americane din Irak. Niciuna dintre rachete nu a fost interceptata, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Un…

- Preturile petrolului au crescut luni la un nou maxim al ultimelor trei luni, sustinute de optimismul privind semnarea acordului comercial dintre Statele Unite si China si de date industriale peste asteptari, in timp ce traderii urmaresc indeaproape situatia din Orientul Mijlociu, in urma atacurilor…

- Preturile petrolului au atins joi cele mai ridicate niveluri din ultimele peste trei luni, sustinute de sperantele unui sfarsit al razboiului comercial dintre Statele Unite si China si de un raport privind un nivel mai scazut al stocurilor de titei in Statele Unite, transmite Reuters potrivit news.roCotatia…

- Preturile petrolului au atins vineri cele mai ridicate nivele din ultimele trei luni, in conditiile in care Statele Unite si China se apropie de un acord comercial, anuntat de mai multe surse apropiate situatiei, dar neconfirmat oficial. In ultimele 18 luni, razboiul comercial dintre cele doua mari…

- Prețurile de consum din SUA au crescut peste așteptarile analiștilor in luna noiembrie, evoluție care ar putea sprijini in continuare politica și intenția Rezervei Federale (Fed) de a nu reduce dobanzile de politica monetara pe termen scurt și mediu dupa trei taieri in acest an, transmite Reuters,…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 4%, in urma unei scaderi peste asteptari a stocurilor din Statele Unite si a sperantelor privind o reducere mai mare a productiei de catre OPEC, la o reuniune care incepe joi, la Viena, relateaza CNBC, conform news.ro.Cotatia petrolului WTI,…

- Prețurile petrolului s-au menținut vineri in apropierea unor maxime ale ultimilor doua luni și erau pe cale sa bifeze a treia saptamana consecutiva de creștere pe fondul unor așteptari pozitive din piețe pentru reducerea producției membrilor OPEC+, transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

