Stiri pe aceeasi tema

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu peste 11% in primele sapte luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, fiind inregistrate 3.538 de insolvente, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 41,54% in primul semestru din 2021, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 32.565 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza Agerpres. Cele mai multe radieri au fost inregistrate…

- In primele patru luni ale anului, numarul firmelor intrate in insolventa a crescut cu aproape 45% fata de perioada similara din 2020, scrie Ziarul Financiar. Getica 95, cel mai mare furnizor de energie...

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 43,46% in primele patru luni din 2021, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 21.776 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate…

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a crescut in primul trimestru din 2021 cu 86,49% comparativ cu perioada similara a anului anterior, la 55.538, din care 37.701 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului…