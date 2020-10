Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier personal al ex-primarului Timișoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook un mesaj acid la adrea partidului și al lui Klaus Iohannis. Directorul Piete SA din cadrul Primariei Timisoara, Ionut Nasleu, membru al PNL Timis, fost consilier personal al lui Nicolae Robu și fost ofițer SRI,…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.…

- Publicistul Ion Cristoiu critica pe blogul sau, cristoiublog.ro, declaratiile presedintelui Iohannis prin care anunta reluarea luptei anticoruptiei, aratand ca prin astfel de afirmatii seful statului ignora independenta justitiei consacrata de Constitutie si da directive procurorilor DNA. Editorialul…

- Președintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a afirmat miercuri ca susține amanarea alegerilor parlamentare pentru martie 2021, in contextul pandemiei și al deciziei Curții Constituționale, care a respins sesizarile la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul.…

- Președintele USR, Dan Barna, ii da o replica taioasa lui Klaus Iohannis, la afirmația acestuia potrivit careia PSD trebuie sa-și inceteze existența. Klaus Iohannis a declarat, luni seara, intr-un discurs despre alegerile locale, ca romanii au votat partidele de dreapta, reprezentate de PNL și USR-PLUS,…

- Parintele Calistrat de la Vladiceni, Iasi, care a anuntat, luni dimineata, ca ar fi suspect de COVID-19, motiv pentru care s-a prezentat de bunavoie la spital, a primit un val de sustinere din partea credinciosilor care ii urmaresc pagina de Facebook. Parintele Calistrat a postat, marti, 1 septembrie,…

- Administrația Prezidențiala recunoaște, intr-un comunicat de presa, ca președintele Klaus Iohannis a greșit cand a vorbit despre redeschiderea școlilor. Dupa ce ziarul Libertatea a demonstrat ca președintele s-a grabit facand calcule greșite, Administrația Prezidențial a a venit cu precizari in care…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, referitor la intenția PSD de a depune moțiunea de cenzura, ca Romania are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a gasi rezolvari la problemele provocate de criza epidemiologica și economica, iar gestul PSD este unul electoral. „Mesajul pe care il transmit…