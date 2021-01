Stiri pe aceeasi tema

- Șoferilor de TIR care vin din Marea Britanie in UE li se confisca la vama sandvișurile și pachetele cu mancare. Este una din consecințele Brexit – britanicii nu mai au voie sa introduca in UE carne și produse perisabile, scrie BBC. Jurnaliștii unui post tv olandez au filmat reacția șoferilor britanici…

- Romanii care vor lucra și studia in Marea Britanie vor avea nevoie de viza de la 1 ianuarie 2021. „In ceea ce privește deplasarile de scurta durata, sub 6 luni intr-un an, in scop turistic, cetațenii europeni, inclusiv romani, pot circula fara viza. Pentru a putea lucra și studia in Regatul Unit de…

- Primele cazuri de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Marea Britanie au fost depistate si in Portugalia, in insula Madeira. Autoritatile locale au anuntat ca noua tulpina a fost detectata la "persoane care au sosit la Madeira din Regatul Unit", insa nu s-a precizat numarul acestora.…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, miercuri seara, ca, dupa 1 ianuarie 2021, intrarea in Marea Britanie va fi permisa fara viza pentru sederi scurte, in scop turistic. Ci care doresc sa munceasca in Marea Britanie sau cei care planuiesc sederi mai lungi de sase luni trebuie sa obtina o viza.…

- Autoritatile franceze permit incepand din aceasta noapte circulatia dinspre Regatul Unit catre Franța, anunța Ministerul Afacerilor Externe, in condițiile in care sute de romani sunt blocați la frontiera.

- Uniunea Europeana analizeaza o noua propunere a Marii Britanii privind drepturile de pescuit, in conditiile in care premierul britanic Boris Johnson incearca sa incheie un acord comercial in ceasul al 11-lea, potrivit Bloomberg. Potrivit ultimei propuneri, Marea Britanie este dispusa sa permita…

- Romania interzice zborurile spre și dinspre Regatul Unit, timp de 14 zile, pe fondul temerilor privind noua tulpina Covid-19. Decizia a fost luata duminica seara și va intra in vigoare incepand cu data de 21.12.2020 ora 19.00. Articolul Romania suspenda zborurile spre si dinspre Marea Britanie, din…

- Olanda a suspendat duminica toate zborurile de pasageri provenind din Marea Britanie pana pe 1 ianuarie, dupa descoperirea in Olanda a unui caz de contaminare cu noua tulpina de COVID-19 identificata in Regatul Unit, informeaza AFP. Ministerul olandez al sanatatii „recomanda ca orice introducere a acestei…