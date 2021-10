Stiri pe aceeasi tema

- Niciun pacient de la Compartimentul ATI COVID din Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu nu este vaccinat. In momentul de fața sunt ocupate toate cele 16 paturi avizate de catre Direcția de Sanatate Publica Gorj. De asemenea, sunt 61 de pacienți COVID pe un total de 75 de paturi de la Secția Boli…

- Alex Ionița este unul dintre fotbaliștii buni din tanara generație și printre puținii care au devenit parinți devreme. La doar 26 de ani, sportivul este casatorit și are acasa un baiețel care care se apropie de varsta de 2 ani. Intr-un interviu pentru Antena Stars, fotbalistul a vorbit despre cum este…

- Ioana Nastase este sarbatorita zilei de astazi, iar soția celebrului tenismen petrece in cinstea aniversarii sale chiar la nunta Simonei Halep, aceasta numarandu-se printre invitați. Astfel, intr-un interviu pentru Antena Stars, Ioana a vorbit și despre cadourile pe care le-a primit in aceasta zi importanta…

- Sheila, soția lui Syda, urmeaza sa devina mama pentru prima data și face dezvaluiri despre sarcina. Bogdan Ionescu, fostul soț al Elenei Basescu, va fi din nou tata. Actuala partenera de viața a fostului ginere al lui Traian Basescu a primit interzis din partea medicilor sa mai faca sport pe parcursul…

- Alina Radi a marturisit de fiecare data faptul ca pe ea și Nick Radoi ii unește ceva puternic, chiar daca nu mai sunt impreuna de 8 ani. Daca pana acum nu ne-a dezvaluit, ei bine , a sosit momentul. Ieri, artista a dezvaluit la Antena Stars ca a fost insarcinata cu milionarul, dar a pierdut copilul,…

- Irinel Columbeanu, fostul soț al Monicai Gabor a fost intotdeauna rezervat atunci cand a venit vorba despre relația fostei soții cu Mr. Pink. La un moment dat, fostul afacerist i-a și vizitat pe aceștia in America. Acum, Irinel face declarații interesante dupa ce s-a spus ca Monica Irinel a recunoscut…

- Vineri, 16 iulie 2021, in jurul orei 00.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe DN 1, in zona intersecției cu DJ 106I, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 49 de ani, din Saliște, județul Sibiu. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…