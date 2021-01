Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo de evenimentele anulate ale anului 2020, in luna septembrie a anului trecut, in plina campanie electorala, organizatorii celui mai mare festival de muzica din țara noastra, Untold, au semnat un parteneriat de colaborare cu autoritațile locale pentru realizarea unui festival in anul in care Timișoara…

- O inregistrare publicata de Washington Post arata haosul din cladirea Capitoliului, dupa ce protestatarii au dat buzna. Intr-o filmare se vede și momentul in care susținatoarea lui Trump și veterana a Forțelor Aeriene Ashli Babbitt a fost impușcata mortal. Scenele au fost filmate in cladirea Capitoliului,…

- Organizatorii UNTOLD anunta ca editia din 2021 a festivalului, a sasea, va avea loc in perioada 5-8 august. "Unul dintre cele mai asteptate momente de fanii festivalului UNTOLD este in fiecare an anuntarea datei pentru editia urmatoare. Este momentul in care fanii festivalului incep sa viseze…

- Organizatorii UNTOLD anunta ca editia din 2021 a festivalului, a sasea, va avea loc in perioada 5-8 august. "Unul dintre cele mai asteptate momente de fanii festivalului UNTOLD este in fiecare an anuntarea datei pentru editia urmatoare. Este momentul in care fanii festivalului incep sa viseze la experientele…

- Organizatorii UNTOLD anunta ca editia din 2021 a festivalului, a sasea, va avea loc in perioada 5-8 august. „Unul dintre cele mai asteptate momente de fanii festivalului UNTOLD este in fiecare an anuntarea datei pentru editia urmatoare. Este momentul in care fanii festivalului incep sa viseze la experientele…

- Organizatorii UNTOLD anunta ca editia din 2021 a festivalului, a sasea, va avea loc in perioada 5-8 august. "Unul dintre cele mai asteptate momente de fanii festivalului UNTOLD este in fiecare an anuntarea datei pentru editia urmatoare. Este momentul in care fanii festivalului incep sa…

- A VI-A EDIȚIE A FESTIVALULUI, PREGATITA SA ADUCA INCREDERE ȘI OPTIMISM Unul dintre cele mai așteptate momente de fanii festivalului UNTOLD este in fiecare an anunțarea datei pentru ediția urmatoare. Este momentul in care fanii festivalului incep sa viseze la experiențele unice din anul urmator, sa-și…

- Un polițist de frontiera roman apare intr-un panou publicitar in Times Square, la New York, și e considerat un erou, scrie Ministerul Afacerilor Interne, pe pagina de Facebook. Robert are 23 de ani și a salvat 90 de vieți.Fotografia lui Robert Bagdia ajuns sa fie proiectata pe unul dintre panourile…