Edwin Kev: Târgoviște este unul dintre cele mai frumoase orașe din România Trapperul Edwin Kev a facut o vizita prin Targoviște și a fost foarte impresionat de ce a vazut. Intr-un filmuleț postat pe o rețea de socializare, artistul a precizat ca Targoviștea este unul dintre cele mai frumoase orașe din Romania și și-a invitat urmaritorii sa i se alature. Afirmațiile sale au starnit dezbateri aprinse in secțiunea de comentarii a videoclipului pe care il puteți urmari mai jos. Edwin Kev nu doar vorbește limba romana, ci și-a lansat chiar și cateva piese in incercarea de a construi o cariera la noi in țara. [video width="548" height="1024" mp4="https://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Video-2022-12-30-at-13.08.21.mp4"][/video]… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

