- Edward Sanda și mama lui au dat din casa! Olimpia a povestit cum a aflat, de fapt, despre faptul ca fiul ei și Cleopatra Stratan sunt impreuna! Ba mai mult, potrivit spuselor celei care i-a dat naștere faimosului cantareț, aceasta era o mare fana de-a fiicei lui Pavel Stratan inca de cand a debutat…

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan sunt impreuna de un an, iar in perioada sarbatorilor, cei doi au locuit impreuna timp de o luna, pentru a experimenta viața de cuplu și altfel. Artistul a dezvaluit cum a decurs totul și ce decizie a luat.„Am fost o luna de zile la Chișinau, am venit duminica, am locuit…

- De cand a devenit celebra, Cleopatra Stratan a aparut pe micile ecrane doar alaturi de tatal sau, motiv pentru care gurile rele au izbucnit imediat. Cleopatra Stratan, prima imagine oficiala cu mama sa, pe rețelele de socializare! Ce a scris iubita lui Edward Sanda? Mesajul dur primit din partea fanilor!

- Sunt super frumoși, iubiți de toata lumea și au o mulțime de fani! Cum a prezis Cleopatra Stratan relația cu Edward Sanda? Artistul a povestit la Antena Stars! Edward Sanda iși dorește o fetița cu fiica lui Pavel Stratan!

- Nu și-a mai vazut iubita de o luna, așa ca a surprins-o intr-un mod special! Edward Sanda i-a facut o declarație de dragoste Cleopatrei Stratan, in direct! Artistul, moment emoționat in platou la Antena Stars!

- Iubirea plutește-n aer pentru Edward Sanda și Cleopatra Stratan! Invitat in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, artistul a povestit unde iși va petrece sarbatorile de iarna alaturi de fiica lui Pavel Stratan! Edward, indragostit pana peste masura de Cleopatra!

- Edward Sanda și Clepatra sunt extrem de nerabadtori sa iși uneasca destinele in fața altarului. Cei doi au inceput deja planurile pentru nunta, iar artistul a dezvaluit pentru Antena Stars și cand va avea loc marele eveniment.