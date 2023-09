Stiri pe aceeasi tema

- Edward Sanda și Theo Rose, doi dintre cei mai cunoscuți și indragiți artiști din Romania, colaboreaza pentru prima oara pentru single-ul „Știi unde ma gasești”. Ideea unei piese impreuna era de mult timp in mintea celor doi artiști, iar acum au decis ca cel mai nou single al lor sa fie impartașit publicului…

- Cel mai lung maraton de la Virgin Radio Romania este ON AIR chiar acum! Maratonul lui Niculae – ediția a X-a, a inceput astazi, 13 septembrie și ține 50 de ore. Zeci de vedete, artiști, influenceri, toaaata industria, vine in studio. Dam startul unui nou concurs, și avem pregatite și live-session-uri…

- Premiera in randul festivalurilor din Romania: pe 24 august, Analogue Festival iși deschide porțile pentru Ziua Zero, in care va oferi curioșilor o privire exclusiva asupra experienței Analogue Festival, intr-o atmosfera relaxata, chiar in inima Platoului Faget din Mioveni. Intrarea e libera. Ce poți…

- FOTO| Un tanar artist din Alba propune o platforma de colaborare intre colecționarii de arta și artiști Un tanar artist din Alba propune o platforma de colaborare intre colecționarii de arta și artiști Intr-o lume tot mai conectata și interdisciplinara, arta contemporana ocupa un rol din ce in ce mai…

- A cincea ediție Neversea a ajuns in ultima zi. Numarul de participanți a fost mai mare decat anul trecut, in ciuda frigului și al ploii, festivalul a avut scene noi, concerte din aproape toate genurile de muzica și demonstrații cu inteligența artificiala. Festivalul a atras in total peste 150 de artiști…

- Muzeul de Arta Constanta a transmis ca intre 1 iulie si 31 august 2023 va organiza cea de a doua editie a Bienalei Nationale de Pictura, Constanta ndash; 2023, realizata cu sprijinul Consiliului Judetean Constanta. Pe simeze se regasesc 100 de lucrari semnate de 100 artisti, membri ai U.A.P. Romania,…