Edward Sanda si Nicole Cherry lanseaza piesa “Serenade”

Stiri pe aceeasi tema

- Aura B lanseaza single-ul “En tu mirada”, in colaborare cu Alex Mica. Piesa este compusa de Aura impreuna cu Alin Radu si beneficiaza si de un videoclip regizat de Alex Marica (Calatorie Magica). “Imi place foarte mult limba Spaniola si muzica latino, in general, de aceea am vrut neaparat sa fac o astfel…

- Pasionata de muzica inca de mica, tanara actrița Maria Peia lanseaza primul ei single, “Nori de scrum”, chiar in ziua in care implinește 15 ani. Piesa este compusa de Magic Juice și Iuliana Pușchila (Vocea Romaniei), versurile fiind scrise chiar de Maria, impreuna cu Iuliana Pușchila, și beneficiaza…

- Deși au colaborat pentru prima oara pentru „Cozonac” in urma cu doi ani, Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu iși imaginau ca urmau sa formeze unul dintre cele mai fresh și mai indragite cupluri ale momentului. Cei doi lanseaza acum „Dragoste, va rog!”, o piesa indemn pentru toți cei care iubesc, dar…

- Annjo si Tamiga & 2Bad au realizat prima colaborare impreuna la melodia “Bring the fire”. Este o piesa sensibila cu un aer fresh care vorbeste despre speranta in dragoste, iar videoclipul are note din stilul urban si este filmat in Bucuresti. Acestea fiind spuse, va invit cu mare drag sa urmarim impreuna…

- Arando Marquez colaboreaza pentru prima data cu Edward Sanda și lanseaza "In Tandem , o piesa pasionala de dragoste, ce arata ca iubirea adevarata poate depași orice obstacol. Cand doua inimi se intalnesc și bat "In Tandem , vor face tot ce le sta in putința sa nu se desparta și sa fie fericite mereu.

- Felix Noa isi incepe cariera muzicala solo cu single-ul “Floare rara”, o piesa despre sentimentul cel mai complex al oamenilor – iubirea. Desi piesa “Floare Rara” este energica prin beat-ul sau, versurile ascund de fapt un mesaj trist, despre o poveste de dragoste neimpartasita. In piesa, iubirea este…

- Scrisa și compusa de catre Edward Sanda, „Sa-mi fii vara” este o piesa ce are la baza iubirea, iar protagoniștii clipului sunt chiar artista și iubitul ei, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. „Primul meu single este și cel care pune pe tava realitatea mea. Este piesa ce reda in…

- florianrus, autorul hitului “Strazile din Bucuresti”, impartaseste cu noi noua sa piesa, “Cu dorul meu de tine”, insotita de un videoclip pe masura. Florian este unul dintre cei mai in voga artisti si compozitori din industria muzicala. Numele lui apare in creditele pieselor unora dintre cei mai importanti…