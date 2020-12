Stiri pe aceeasi tema

- Artiștii Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) s-au logodit in ziua in care solista a implinit 18 ani. Anul acesta, sarbatorile de iarna le vor petrece pentru prima data in calitate cuplu, alaturi de familia Cleopatrei, in Chișinau. Intrați virtual in direct in platoul emisiunii Vorbește…

- Actorul Wilmer Valderrama (40 de ani), cunoscut datorita rolului jucat in serialul That ’70s Show, și logodnica lui, modelul Amanda Pacheco (28 de ani), vor deveni parinți pentru prima data. Cuplul a facut anunțul in mediul online. Luni, 21 decembrie, actorul a publicat doua fotografii in care apare…

- Ana-Maria Barnoschi și logodnicul ei, instructorul de fitness Marian Preda, s-au desparțit. Tanarul a facut anunțul in mediul online. Ana-Maria Barnoschi și logodnicul ei, Marian Preda, s-au desparțit „Au fost aproape 6 ani … Ani in care am invațat ce este fericirea, iubirea, bucuria de a iubi o persoana…

- Timp de șase ani, din 2004 pana in 2010, Amalia Nastase (44 de ani) a fost casatorit cu fostul jucator de tenis Ilie Nastase (74 de ani). Impreuna au doi copii, doua fiice, Alessia (16 ani) și Emma (13 ani). Din anul 2010, Amalia formeaza un cuplu cu Razvan Vasilescu (40 de ani) alaturi de care, in…

- Cei doi au dezvaluit ca nu se grabesc cu nunta momentan, ci vor mai aștepta doi-trei ani. Cantaretul si-a surprins iubita, pe Cleopatra Stratan, de ziua ei. S-a pus in genunchi și a rostit cuvintele magice: "Vrei sa fii soția mea?". Emoționata, tanara a acceptat, fiind acum mandra posesoare…

- · Pe 6 octombrie, Cleopatra a implinit 18 ani și a avut doua motive de sarbatoare: majoratul și anunțarea logodnei In cea mai mare parte a acestui an, Edward Sanda și Cleopatra Stratan și-au trait povestea de iubire mai mult la distanța. Insa acest lucru nu i-a impiedicat sa fie impreuna in cele mai…

- Cleopatra Stratan a primit cel mai frumos cadou de majorat de la iubitul ei. Edward Sanda i-a oferit inelul de logodna la 18 ani, fiind o surpriza pentru toata lumea. Artista nu este singura care se casatorește atat de tanara, urmand exemplul altor vedete.