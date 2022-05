Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 10 ani Marina Dina era nelipsita din emisiunile și evenimentele mondene. O regasim pe fosta asistenta a lui Mihai Morar de la ”Rai da’ buni” in rolul de mamica de gemeni. La fel de frumoasa ca in trecut, blondina are o silueta de invidiat și datorita exercițiilor de yoga, disciplina in care…

- Artista a inchis ultimul sau spațiu dedicat muzicienilor și artistilor plastici, Hanul Artiștilor, dupa ce in urma cu doua luni, iubitul sau și-a pierdut viața acolo, intr-un stupid accident de munca. Daniel Burlacu, fost campionde arte marțiale, a cazut de pe o scara și s-a lovit la cap. Noul sau…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda locuiesc impreuna in București, dupa ce in vara anului trecut s-au casatorit. Sunt soț și soție și au multe responsabilitați pe care le-au imparțit in mod egal. Invitați in emisiunea online „Duet cu Alexandra”, Cleopatra și Edward au marturisit ca activitațile casnice…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Elisabeta Lipa a marturisit cum ii indruma pe tinerii care sunt pasionați de canotaj și muncesc mult in acest sens. Sportiva s-a prezentat pe platoul emisiunii alaturi de doi adolescenți. Ce a dezvaluit aceasta.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi, iar tinerii indragostiți nu ezita niciodata sa-și arate cat de mult se iubesc. Chiar și in public, cei doi le-au oferit celor prezenți cateva momente din ”dragostea” lor. Cum au fost surprinși de paparazzii…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost recent in vacanța in Franța, insa susțin ca „orașul iubirii” i-a dezamagit. Invitați la emisiunea lui Catalin Maruța, cei doi au povestit experiențele prin care au trecut in aceasta escapada. Tinerii proaspat casatoriți au plecat in Paris, revanșandu-se pentru…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda formeaza unul dintre cele mai fresh cupluri de la noi din țara. Au dat startul vacanțelor cu luna de miere, dar stați sa vedeți ce urmeaza, caci au planuri mari atunci cand vine vorba despre calatorii. Cu toate acestea, vacanța in Paris nu a fost neaparat un succes…

- Cum s-a schimbat de-a lungul ultimilor 10 ani Cleopatra Stratan. Acum este o femeie in toata regula. FOTO Cleopatra Stratan este fiica celebrului cantareț Pavel Stratan și s-a facut remarcata inca de la varsta de trei ani, cand a scos primul ei albul. Cum s-a schimbat de-a lungul ultimilor 10 ani Cleopatra…