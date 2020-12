Stiri pe aceeasi tema

- Codin Maticiuc s-a afișat pe rețelele de socializare plin de vanatai și zgarieturi la nivelul feței. Omul de afaceri le-a marturisit fanilor ce anume l-a dus in acea ipostaza, dar și care este starea lui acum.

- S-a aflat ce s-a intamplat cu tanara de 18 ani pe care iubitul a filmat-o in timp ce ii spargea pahare in cap. Agresorul a fost condamnat la 13 ani de inchisoare, iar tanara schingiuita in bataie s-a intors in casa parinteasca și iși crește copilul. Ce face acum fata careia iubitul ii spargea pahare…

- Motive de ingrijorare pentru fanii Doiniței Oancea, dupa ce frumoasa artista a vorbit despre problemele de sanatate cu care se confrunta. Actrița s-a afișat cu un bandaj pe Internet, fapt prin care și-a pus admiratorii pe ganduri.

- Cleopatra Stratan a implinit 18 ani și a organizat o mica petrecere, unde au fost prezenți cei mai importanți oameni din viața ei. Iubitul artistei, Edward Sanda a facut un gest surprinzator și și-a cerut iubita in casatorie, in fața tuturor. La ora 12, Edward Sanda, cel cu care formeaza un cuplu de…

- In primul minut in care a devenit oficial majora, Cleopatra Stratan a primit poate cel mai frumos cadou pe care il aștepta. Iubitul ei i-a pus pe deget inelul de logodna și i-a jurat sa-i fie alaturi toata viața. Deși ambii sunt extrem de tineri, 18 și respectiv 23 de ani, știu foarte bine ca destinul…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a participat la botezul nepotului sau, Stere, fiind insoțita de iubitul Toni Iuruc. Simona a avut o apariție spectaculoasa, zambetul și rochia pe care le-a purtat cu incredere atragand o multitudine de comentarii apreciative din partea fanilor de pe Instagram. „Rochia…