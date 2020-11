Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav s a petrecut astazi in statiunea Mamaia.In urma evenimentului, o persoana si a pierdut viata.Au fost implicate au autoturism si un tir, masina fiind avariata serios.Sursa foto: Facebook Info Trafic ...

- Un tanar din Republica Moldova care in luna septembrie a ucis parinții unui bebeluș, intr-un grav accident auto, a murit și el, la doua luni distanța, intr-un alt eveniment rutier, in timp ce era pasager intr-o mașina. Pe 11 septembrie, pe o șosea din Republica Moldova, a avut loc un teribil accident…

- Unul dintre cei mai cunoscuți piloți de elicoptere din Romania a murit sambata dimineața in urma unui grav accident de circulație care a avut loc pe raza localitații orașului Mizil, județul Prahova. Valer Novac era considerat ”regele elicopteriștilor” din Romania și a murit in urma unui tragic accident…

- Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma accident rutier petrecut pe DJ 252, in comuna Barcea, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, un barbat de 52 ani, din localitate, a condus autoturismul pe DJ 252 si, la un moment…

- Doi tineri și-au pierdut viața intr-un cumplit accident care a avut loc sambata seara, langa localitatea Turn din Bulgaria. Andrei și Iulia Filip, din Craiova, erau casatoriți și se intorceau din concediu.

- Alin Rosieanu, tanarul politist de 21 de ani, originar din Motru, care a fost implicat in urma cu aproximativ trei saptamani intr-un accident rutier, a murit in spitalul Municipal Constanta.

- Doi tineri, in varsta de 21, respectiv 15 ani, au decedat, luni, in urma unui accident rutier care a avut loc in localitatea Zavoi, judetul Caras-Severin, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul s-a izbit apoi de un stalp de pe marginea drumului, care a cazut pe masina. O a treia persoana a…

- O femeie de 70 de ani a murit și alte trei persoane au fost ranite, marți seara, intr-un accident produs in localitatea Crevedia Mare din județul Giurgiu.Potrivit ISU Giurgiu, in urma impactului dintre doua mașini, femeia de 70 de ani a murit pe loc, scrie mediafax.ro. Citește și: Gabriela…