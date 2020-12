Stiri pe aceeasi tema

- Edward Sanda și Clepatra sunt extrem de nerabadtori sa iși uneasca destinele in fața altarului. Cei doi au inceput deja planurile pentru nunta, iar artistul a dezvaluit pentru Antena Stars și cand va avea loc marele eveniment.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au cucerit Internetul cu povestea lor de dragoste. Cleo a implinit 18 ani, a fost ceruta in casatorie și a primit binecuvantarea tatalui, celebrul Pavel Stratan (49 de ani), omul care i-a ghidat cariera de la varsta de 3 ani. Click! a stat de vorba cu viitorul socru…

- A devenit celebra la varsta de doar trei ani datorita piesei Ghița, iar marți, 6 octombrie, Cleopatra Stratan a implinit varsta majoratului. Solista formeaza un cuplu cu artistul Edward Sanda (23 de ani) care a cerut-o in casatorie in noaptea in care a implinit 18 ani. Cererea in casatorie a avut loc…

- Cleopatra Stratan a implinit 18 ani și a organizat o mica petrecere, unde au fost prezenți cei mai importanți oameni din viața ei. Iubitul artistei, Edward Sanda a facut un gest surprinzator și și-a cerut iubita in casatorie, in fața tuturor. La ora 12, Edward Sanda, cel cu care formeaza un cuplu de…

- Cleopatra Stratan este astazi omagiata. Artista care are in palmares recorduri impresionante fiind premiata de 6 ori de catre celebra Guinness World Book of Records, iși sarbatorește azi majoratul.Atat in plan prefesional cat și in cel sentimental, Cleo se descurca foarte bine.

- Deși gurile rele au fost mereu impotriva lor, Oana Roman și Marius Elisei au aratat ca se poate. Invitați in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, alaturi de micuța Iza, cei doi ”porumbei” și-a facut declarații de dragoste unul celuilalt in direct!

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni, iar lucrurile par extrem de serioase intre cei doi. Mai mult, parinții lor s-au intalnit deja și se ințeleg de minune. Parinții interpretului au facut primele declarații despre cum sunt parinții Cleopatrei Stratan.„Sunt…

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan formeaza un cuplu de cateva luni. Cei doi nu și-au ascuns relația și și-au ținut fanii la curent cu tot ceea ce au facut. Recent, au aparut zvonuri cum ca Edward și Cleopatra vor deveni parinți. Interpretul a facut primele declarații și a lamurit misterul. Totul a pornit…