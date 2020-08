Stiri pe aceeasi tema

- Moarte cumplita pentru o fata de 14 ani, ucisa de propriul unchi, intr-o criza de furie. Barbatul i-a facut o cerere in casatorie in numele fiului sau, pe care copila refuzat-o. Nervos, omul s-a razbunat in cel mai cumplit mod.

- Edward Sanda o iubește foarte mult pe Cleopatra Stratan, dar fetele nu inceteaza sa-l curteze. Artistul susține ca a fost cerut in casatorie de doua ori, dar, de fiecare data, a refuzat categoric.

- Sunt frumoși, talentați, cu pasiuni comune. Impartașesc iubirea pentru celalalt și cea pentru muzica. Edward Sanda (22 de ani) și Cleopatra Stratan (17 ani) formeaza cel mai nou cuplu din showbiz și traiesc cea mai frumoasa poveste de dragoste, momentan la distanța. Prima data s-au vazut pe 1 iunie…

- Eliberarea se face la cerere Cererea pentru solicitarea unui nou certificat de stare civila se depune de catre solicitant la primaria unde a fost inregistrata nasterea, casatoria sau decesul, mentionand imprejurarile in care acestea au disparut, au fost distruse, pierdute etc. Pentru eliberare sunt…

- Așteptarea va lua sfarșit in aceasta saptamana, cand, potrivit noilor reglementari, Edward Sanda poate calatori in Republica Moldova. Artistul și iubita lui se pregatesc sa lanseze o piesa impreuna și se vor intalni pentru filmarea videoclipului. Astfel, interpretul iși va putea sarabatori ziua de naștere…

- Fara dar și poate, Catalin Botezatu este unul dintre cei mai ravniți burlaci de la noi. Chiar și așa, creatorul de moda nu se afișeaza prea des la brațul diverselor domnișoare. Asta, desigur, pentru ca este mereu foarte ocupat, dar poate și gusturile foarte stricte au vreo legatura cu asta!

- Doinița Oancea a fost ceruta in casatorie de iubitul ei,alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de 5 ani. Cei doi se cunoscinsa, de mai mult timp, dar o perioada au fost buni prieteni. Actrița vorbit desprerelația ei, in direct la Vorbește Lumea. Doinița a vorbit pentru prima oara despre…

- Brigitte Sfat și-ar fi reclamat fiul la Poliție, dupa ce adolescentul i-a furat mașina. Potrivit Cancan , soția lui Florin Pastrama a sesizat autoritațile, luni dimineața, cand a observat ca Robert (19 ani) i-a furat vehiculul. Se pare ca vedeta le-a spus autoritaților ca fiul ei se afla sub influența…