Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan s-a bucurat de cel mi frumos majorat, ieri dupa-amiaza, iar acum, artista a facut primele declarații, dupa ce a fost ceruta in casatorie chiar de ziua ei. Fiica lui Pavel Stratan a dezvaluit și ce planuri de viitor alaturi de Edward Sanda.

- La petrecerea organizata ieri, in cinstea majoratului fostului copil teribil al muzicii, iubitul sau, Edward Sanda (23 ani) a pregatit un moment cu adevarat special. In genunchi, a intrebat-o pe fiica lui Stratan daca vrea sa-i devina soție și i-a oferit un frumos inel de logodna. Cleopatra s-a farstacit…

- Cleopatra Stratan a implinit 18 ani și a organizat o mica petrecere, unde au fost prezenți cei mai importanți oameni din viața ei. Iubitul artistei, Edward Sanda a facut un gest surprinzator și și-a cerut iubita in casatorie, in fața tuturor. La ora 12, Edward Sanda, cel cu care formeaza un cuplu de…

- In primul minut in care a devenit oficial majora, Cleopatra Stratan a primit poate cel mai frumos cadou pe care il aștepta. Iubitul ei i-a pus pe deget inelul de logodna și i-a jurat sa-i fie alaturi toata viața. Deși ambii sunt extrem de tineri, 18 și respectiv 23 de ani, știu foarte bine ca destinul…

- Edward Sanda este primul iubit al Cleopatrei Stratan. Nu este de mirare ca interpreta hit-ului „Ghița” este indragostita pana peste cap. Cu toate ca nici macar nu a facut majoratul, cantareața spune ca iubirea nu ține cont de varsta. Cleopatra viseaza deja la o nunta ca in povești și o familie, alaturi…

- Mulți se intreaba cum de au ajuns Edward Sanda și Cleopatra Stratan sa aiba o relație, mai ales in condițiile in care cei doi erau doar niște prieteni foarte buni inainte de a ajunge aici. Ei bine, iata ca artistul a lamurit anumite curiozitați, in direct.

- URMARI… A facut mare valva la nivel national patania celor doi deputati de Vaslui, care au dat iama intr-o shaormerie din Bucuresti, ca sa-si potoleasca foamea… de la miezul noptii! Nu mai e niciun secret ca, in loc de preparatul arabesc, pentru care cei doi vasluieni pareau gata sa se ia la bataie…

- Edward Sanda o iubește foarte mult pe Cleopatra Stratan, dar fetele nu inceteaza sa-l curteze. Artistul susține ca a fost cerut in casatorie de doua ori, dar, de fiecare data, a refuzat categoric.