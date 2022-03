Stiri pe aceeasi tema

Nationala feminina de hochei pe gheata a Romaniei s-a retras de la Campionatul Mondial de senioare din Bulgaria, din cauza faptului ca nu toate componentele lotului erau vaccinate contra Covid-19.

Fundasul Portugaliei, Pepe, a fost testat pozitiv cu Covid-19 in prima zi a reunirii echipei inainte de barajul pentru Cupa Mondiala din 2022, a anuntat luni Federatia Portugheza de Fotbal (FPF), potrivit news.ro.

Presedintele Federatiei ucrainene de fotbal (UAF), Andrei Pavelko, este increzator ca nationala tarii sale va merge la Cupa Mondiala 2022 din Qatar (21 noiembrie - 18 decembrie) in ciuda contextului politico-militar actual generat de invazia rusa, scrie EFE, potrivit Agerpres.

Starea de urgența in sanatate publica, declarata prin Hotararea Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica nr. 61 din 9 septembrie 2021, a fost prelungita pana pe 15 aprilie inclusiv, pe intreg teritoriul Republicii Moldova.

Portarul formatiei AC Milan, Ciprian Tatarusanu, retras la 19 noiembrie 2020 de la echipa nationala de fotbal, ar putea reveni la prima reprezentativa in cazuri exceptionale, a anuntat, vineri, selectionerul Edward Iordanescu dupa ce a avut o discutie cu acesta in Italia.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca, in cazul in care mai multi copii dintr-o clasa sau grupa se vor infecta cu SARS-CoV-2, Inspectoratul scolar si Directia de sanatate publica pot decide suspendarea cursurilor in respectiva clasa pentru un anumit

Romania va disputa doua partide amicale in luna martie, cu Grecia, la 25 martie, si cu Israel, in 29 martie. Pentru cele doua partide, selectionerul Edward Iordanescu a trimis 24 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la cuburi din afara Romaniei, potrivit news.ro.

Antrenorul echipei FC Rapid, Mihai Iosif, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca fotbalistul Cristian Sapunaru (37 de ani), retras de la echipa nationala in 2019, va reveni la lot daca va fi convocat de noul selectioner al Romaniei, Edward Iordanescu.