Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Andrei Artean, de la Farul Constanta, a fost convocat in premira la echipa nationala, pentru ultimele doua meciuri pe care le vor sustine tricolorii in preliminariile Campionatului European din 2024, cu Israel si Elvetia.Partidele se joaca astfel: Sambata, 18 noiembrie 2023, ora 21.45, Stadion…

- Selecționerul ​Edi Iordanescu a anunțat sambata lotul de jucatori cu care naționala de fotbal a Romaniei va aborda meciurile cu Israel și Elveția, ultimele din preliminariile pentru Campionatul European din 2024.

- Portarul Ionut Radu (26 de ani), titular in primele doua partide din preliminariile Euro 2024, revine la echipa naționala a Romaniei dupa o absența de 8 luni. Din informațiile GSP.ro, selecționerul Edward Iordanescu (45 de ani) il va convoca pe goalkeeperul lui Bournemouth la "dubla" cu Israel și Elveția,…

- UEFA a anuntat, duminica, pe site-ul oficial, ca a decis amanarea tuturor meciurilor programate in Israel in urmatoarele doua saptamani, avand in vedere situatia din regiune. Partidele amanate: 12 octombrie: Israel – Elvetia, preliminarii Euro 2024 12 octombrie: Israel – Estonia, UEFA Euro U-21 2025…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a trimis 25 de convocari preliminare pentru jucatorii care evolueaza in strainatate, in perspectiva partidelor cu Belarus si Andorra programate in luna octombrie, in preliminariile Campionatului European din 2024. Printre noutatile, fata…

- Romania joaca in grupa I din preliminariile Campionatului European de fotbal pentru seniori, care va avea loc anul viitor, in Germania, adversarele tricolorilor fiind: Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Etapa a 6-a a grupei s-a desfașurat marți, 12 septembrie, cu partidele: Romania – Kosovo…

- Doi fotbaliști dambovițeni au fost selecționați la prima reprezentativa a Romaniei pentru meciurile cu Israel și Kosovo, din preliminariile Campionatului European 2024. Pentru cele doua dispute, selecționerul Edward Iordanescu a convocat un lot de 26 de jucatori, iar printre aceștia se afla și dambovițenii…

- Doi fotbaliști dambovițeni au fost selecționați la prima reprezentativa a Romaniei pentru meciurile cu Israel și Kosovo, din preliminariile Campionatului European 2024. Pentru cele doua dispute, selecționerul Edward Iordanescu a convocat un lot de 26 de jucatori, iar printre aceștia se afla și dambovițenii…