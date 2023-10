Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul echipei naționale a Romaniei, Edward Iordanescu, a afirmat sambata, in cadrul unei conferințe de presa premergatoare meciului cu Andorra, ca naționala Romaniei mai are nevoie de 4 sau 6 puncte in cele 3 partide ramase pentru a se califica la Campionatul European din 2024 (EURO 2024). “Suntem…

- Un fotbalist dambovițean a fost selecționat in echipa naționala a Romaniei pentru meciurile cu Belarus și Andorra din preliminariile Campionatului European 2024. Pentru aceste doua jocuri, selecționerul Edward Iordanescu a convocat 26 de jucatori, iar printre aceștia se regasește și Valentin Mihaila…

- Fundasul Radu Dragusin, care a fost desemnat de fani drept ”Tricolorul lunii septembrie”, are convingerea ca nationala Romania va obtine sase puncte din meciurile cu Belarus si Andorra, din preliminariile Euro-2024.”Este o bucurie pentru mine sa stiu ca oamenii au incredere in mine, ca le place ce…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a trimis 25 de convocari preliminare pentru jucatorii care evolueaza in strainatate, in perspectiva partidelor cu Belarus si Andorra programate in luna octombrie, in preliminariile Campionatului European din 2024. Printre noutatile, fata…

- Am intrat in linie dreapta inaintea meciurilor echipei naționale din luna septembrie. Baieții noștri vor intalni Israel și Kosovo in doua partide programate pe teren propriu, care ne pot duce și mai aproape de calificarea la EURO 2024. Dupa opt ani de absența, „tricolorii” au o grupa accesibila și sunt…