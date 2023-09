Edward Iordănescu, declară înaintea meciului cu Kosovo: Suntem pe locul 2 în grupă, suntem neînvinşi, trebuie să credem în calificare Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca lipsa de performanta apasa, ca lumea nu mai are rabdare si este nemultumita, dar considera ca echipa nationala este pe drumul cel bun. El crede ca jucatorii trebuie sa rezolve partea de exprimare in teren, iar astfel vor reusi calificarea la Euro-2024. "Suntem din nou in fata unui moment important, inevitabil ne gandim la ce a fost acum doua zile. Suntem constienti ca trebuie sa ne ridicam la nivelul exprimarii. Ne-am dorit trei puncte cu Israel, am avut o prima repriza in care nu pot sa fiu nemultumit de echipa,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

