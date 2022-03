Stiri pe aceeasi tema

- Israel - Romania 2-2. Naționala nu a mai ratat victoria dupa 2-0 la pauza de aproape 36 de ani! Avand in fața un adversar mai modest decat Grecia, „tricolorii” au facut doar o repriza buna. Bateria de moral, mai degraba descarcata inaintea celor 4 meciuri oficiale din Liga Națiunilor, programate in…

- Romania a remizat in Israel, scor 2-2, in a doua partida amicala cu Edward Iordanescu la timona, dupa 0-1 cu Grecia. Cicaldau a marcat primul gol din mandatul noului selectioner, in urma unei pase excelente din partea lui Man in minutul 10. Romania si-a dublat avantajul in minutul 23. Chiriches a recuperat…

- Selecționerul Edward Iordanescu (43 de ani) a primit și vești bune inaintea amicalului cu Israel. Israel – Romania incepe, astazi, de la ora 20:45, la Netanya. Partida amicala, a doua cu Edward Iordanescu pe banca, va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe ProX. Cristian Manea și Dennis Man, doi…

- Antrenorul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca e in garda din toate punctele de vedere in ceea ce priveste debutul sau ca selecționer in partida amicala de vineri, cu Grecia. „Este un joc pe care il asteptam cu entuziasm. Printre…

- Romania sustine amicalele cu Grecia pe 25 martie si cu Israel pe 29 martie . In afara de Marian Aioani, si alti jucatori de la Farul, atat de la echipa mare, cat si de la juniori, au primit selectii la echipele nationale, pentru actiuni in perioada urmatoare. Pe locul cinci in play off, Farul are a…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal, Edward Iordanescu, a convocat 26 de jucatori pentru meciurile amicale pe care Romania le va sustine luna aceasta cu Grecia si Israel, potrivit site-ului FRF.

- Selectionerul echipei nationale de fotbal, Edward Iordanescu, a convocat 26 de jucatori pentru meciurile amicale pe care Romania le va sustine luna aceasta cu Grecia si Israel, potrivit site-ului FRF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Romania ocupa locul 47 in clasamentul FIFA anuntat joi, avand 1453.18 puncte. In precedentul clasament, din decembrie 2021, Romania era pe locul 44, tot cu 1453.18 puncte, anunța news.ro. Adversarele tricolorilor in Liga Natiunilor au urmatoarele clasari: Muntenegru – locul 72 (1342.47 puncte),…