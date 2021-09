Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Chirila (55 de ani), antrenorul de la Academica Clinceni, considera ca echipa sa „a murit frumos” contra FCSB-ului, in meciul din etapa 10 a Ligii 1, pierdut cu 2-3. Totul despre FCSB - Clinceni, AICI „Dupa 5 antrenamente impreuna, am murit frumos. Echipa a facut o propaganda buna fotbalului,…

- Formatia FCSB a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, FC U Craiova 1948, intr-un meci din etapa a noua a Ligii 1. Golul a fost marcat de Keseru, in minutul 61, din penalty. Valentin Crețu, fundașul dreapta al FCSB-ului, a cazut in careu in urma unui duel cu Bradley Diallo, de la adversar.…

- Ilie Poenaru (44 de ani) s-ar fi desparțit de Academica Clinceni. Potrivit ProSport, Poenaru nu mai este de azi antrenorul celor de la Clinceni. Academica a inceput catastrofal noul sezon, ilfovenii fiind pe ultimul loc, avand doar doua puncte acumulate in 8 etape. Gazeta a anunțat azi ca in pole-position…

- Ionuț Chirila (55 de ani) ar putea reveni in Liga1, la 4 ani de la precedentul mandat. Sursele Gazetei Sporturilor dezvaluie ca Ionuț Chirila este pe liste șefilor celor de la Academica Clinceni, club care se afla pe ultimul loc in Liga 1. ...

- Tehnicianul formatiei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, luni seara, ca jucatorii sai se confrunta cu o lipsa de personalitate si au oscilatii in joc, mai ales dupa ce primesc un gol. "Nu e posibil sa te prezinti asa, sa ai oscilatiile astea in joc. Problema este ca, in momentul…

- Adrian Petre (23 de ani), autorul unui gol in meciul dintre Farul și Academica Clinceni, scor 5-0, are aspirații mari in acest sezon. Atacantul iși vede echipa capabila sa caștige titlul! Cronica meciului Farul - Academica Clinceni, AICI Introdus pe teren in minutul 57 al meciului de la Ovidiu, atacantul…

- Intr-un buletin informativ emis, marti, cu privire la focarul de holera din Nigeria, Centrul Nigerian pentru Controlul Bolilor a precizat ca au fost raportate in total 65.145 de cazuri suspecte de boala in 23 de state si pe teritoriul federal al capitalei, dintre care au fost inregistrate 2.141 de cazuri…

- Zeci de mii de oameni din Dolj au ramas fara apa potabila, dupa ce in apa care se distribuie in 51 de localitați doljene s-au gasit nitrați, nitriți, amoniu, E-coli și clor rezidual. Oamenii sunt au ajuns la capatul rabdarii, in special acum cand vremea este caniculara, au nevoie de apa. Zeci de mii…