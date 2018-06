Stiri pe aceeasi tema

- Doi candidati au fost eliminati luni in Capitala de la prima proba scrisa a Bacalaureatului – cea la Limba si literatura romana – pentru tentativa de frauda. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Marian Banu, a declarat pentru AGERPRES ca din cei 13.378…

- Absolventii de liceu de la profilul real care au sustinut, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana la examenul de Bacalaureat au avut de scris un eseu in care sa prezinte un text liric apartinand lui Tudor Arghezi sau Mihai Eminescu, la alegere, in timp ce absolventii de la profilul uman…

- Sefa Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Iasi, prof. dr. Genoveva Farcas, a anuntat in urma cu putin timp care a fost prezenta pe judet la prima proba a examenului de Bacalaureat 2018 - sesiunea de vara. Anuntul a fost facut in cadrul sedintei de Colegiu Prefectural care are loc la aceasta ora…

- BACALAUREAT 2018 EDU.RO: SUBIECTE ROMANA BAC 2018. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, incep luni, 25 iunie, cu testul de Limba si literatura romana - proba E)a). Marti, 26 iunie, se va desfasura proba la Limba si literatura materna - E)b): maghiara, germana,…

- Dupa probele orale, care au fost sustinute in luna februarie, absolvenții claselor a XII-a si a XIII-a, seral sau frecvența redusa, incep, luni, probele scrise din prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018. Conform calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educatiei Nationale, probele…

- BACALAUREAT 2018 la Limba și literatura romana. Aproape 140.000 de absolvenți de liceu s-au inscris pentru a susțina probele scrise ale primei sesiuni a examenului de Bacalaureat 2018 care va incepe luni cu examinarea la limba și literatura romana. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat au loc…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca 136.871 de candidati din toate promotiile s-au inscris pentru sustinerea examenului de bacalaureat ale carui probe scrise incep, luni, si se vor sustine in 440 de centre din intreaga tara. Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul…