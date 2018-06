EDU.RO REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018 SĂLAJ: Medii de 2,3 şi 4 Rezultatele din județul Salaj la Evaluarea Naționala 2018 vor fi afișate marți, 19 iunie. In aceeași zi, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații, iar o a doua comisie de corectare le va evalua din Nou lucrarile. EDU.RO REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018 SALAJ Anul trecut, aproximativ 77% dintre candidati au obtinut medii peste 5, in timp ce 23% au obtinut medii de 2, 3 sau 4. Evaluarea Naționala reprezinta primul examen important din viața absolvenților de clasa a VIII-a. Anul acesta, la Capacitate s-au inscris peste 150.000 de elevi, care, impreuna cu parinții… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

