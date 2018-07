EDU.RO REZULTATE BACALAUREAT 2018: Primelor rezultate vor aparea in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro pe data de 4 iulie, pana la ora 12:00. In aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, in intervalul orar 12:00 – 16:00. Rezultatele finale la Bac 2018 vor fi facute publice in data de 9 iulie.

Pentru sustinerea probelor scrise, in cele 440 de centre de examen, s-au inscris 136.871 de candidati din toate promotiile (118.856 de candidați din promoția curenta, respectiv 18.015 candidați din promoțiile anterioare).v

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent…