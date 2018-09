Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE BAC 2018, sesiunea de toamna, Giurgiu pe EDU.RO. Candidatii la BAC 2018 sesiunea de toamna pot afla pe site-ul bacalaureat.edu.ro primele rezultate la BAC. Pe 1 septembrie, candidatii nemultumiti de notare pot depune contestatii intre orele 12.00 si 16.00.

- Astazi, pana la ora 16:00, candidații care au susținut examenul de Bacalaureat 2018 in sesiunea de toamna vor afla primele rezultate. Dupa afișarea acestora, cei care se considera nedreptațiți de notele primite la una sau mai multe probe pot depune constetații, in intervalul orar 16:00-20:00. Recorectarea…

- REZULTATE BAC 2018, SESIUNEA DE TOAMNA. Candidatii la cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat sustin joi si vineri proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C).

- Astazi, 21 august, candidații la BAC 2018, sesiunea de toamna au susținut proba scrisa la limba materna, iar dupa incheierea examenului, au fost facute publice subiectele pe care le-au avut de rezolvat. Tinerilor le-au mai ramas doar doua probe scrise: cea obligatorie a profilului – proba Ec) – și cea…

- Inscrierea candidatilor la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat se va face incepand de marti pana vineri. Totodata, la 27 iulie, se vor putea inscrie candidatii care au promovat examenele de corigente, noteaza Agerpres. Potrivit calendarului aprobat de ...

- Rezultatele de la Bacalaureat arata ca cei mai puțini elevi care au trecut BAC-ul sunt in județele Ilfov (rata de promovare de 34%), Teleorman (47,30%) și Giurgiu (47,44%). La celalalt pol se afla Cluj, Iași și Braila, care raporteaza rate de promovare in jurul a 80 de procente. In judetul satu Mare…

- S-a stabilit topul județelor cu cele mai slabe rezultate la Bacalaureat 2018, dupa ce Ministerul Educației Naționale (MEN) a afișat miercuri, 4 iulie, rezultatele obținute de cei aproape 136.800 de mii de elevi la Bacalaureat 2018. Tot astazi, intre orele 12:00 – 16:00, se pot depune și contestațiile,…

- Numar record de medii de 10 la examenul de Bacalaureat din acest an, in tara. Au fost 104 de medii maxime, insa rata de promovare, inainte de contestații, este in scadere: doar 67,7% dintre candidati au luat examenul. Potrivit Ministerului Educatiei, rata de promovare de inregistrata de absolventii…