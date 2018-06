Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a publicat, luni dupa-amiazsa, baremul subiectelor date la Limba si literatura romana la Evaluarea Nationala 2018 pentru clasa a 8-a. Elevii și parinții care doresc sa știe rezultatele și cum se puncteaza acestea pot vedea in imaginile de mai jos. Vedeți și: Rezolvarea subiectelor…

- Proba scrisa la Evaluarea Naționala 2018 pentru absolvenții clasei a 8-a a inceput astazi. Ce subiecte au primit elevii la Limba și Literatura Romana. Mai mult de 150.000 de elevi au inceput astazi Evaluarea Naționala 2018 cu prima proba scrisa la Limba și Literatura Romana. Aceștia au primit la examen…

- Rezultate Evaluare Nationala 2018. Dupa ce susțin examenele, absolvenții claselor a 8-a mai au cateva zile de emoții, pana cand se afișeaza rezultatele la Evaluarea Naționala 2018 pentru clasa a 8-a. Citeste si Subiecte Romana Evaluare Nationala 2018: Subiecte usoare la ROMANA CAPACITATE 2018,…

- EVALUARE NATIONALA 2018. Elevii din clasa a VIII-a intra luni, 11 iunie, in focurile examenului de Capacitate. Prima proba este la limba romana, urmand ca miercuri sa se dea matematica, iar joi limba si literatura materna. Examenul este programat sa inceapa la ora 09.00 si dureaza…

- Documente atasate: Subiecte romana evaluare nationala Barem romana evaluare nationala Evaluarea Nationala 2018 SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA 2018. Absolventii de clasa a VIII-a sustin, incepand cu 11 iunie, examenul de evaluare nationala. Sesiunea incepe cu proba scrisa la limba romana.…

- VACANTA DE VARA 2018. In anul scolar 2017-2018 sunt inscrisi aproximativ 2,3 milioane de elevi si prescolari, dintre care 165.000 in clasa pregatitoare, peste 400.000 la gradinita si 170.000 de elevi in clasa a V-a. Vacanta de vara incepe pe 16 iunie si se incheie pe 9 septembrie 2018. Pentru…

- Elevii si prescolarii au inceput cursurile, miercuri, dupa vacanta de Paste, urmatoarea vacanta fiind cea de vara, care va incepe pe 16 iunie si se va incheia pe 9 septembrie. In anul scolar 2017-2018 sunt inscrisi aproximativ 2,3 milioane de elevi si prescolari, dintre care 165.000 in clasa pregatitoare,…

- CALENDAR AN SCOLAR 2017-2018. Potrivit calendarului publicat de ministerul Educatiei, vacanta de primavara se incheie pe 10 aprilie 2018, iar vacanta de vara este programata in intervalul 16 iunie - 9 septembrie 2018. Pentru clasele termanale de la liceu, anul scolar se va incheia pe data…