Stiri pe aceeasi tema

- O invațatoare de la Școala Gimnaziala "Romulus Guga" din Targu Mureș este acuzata ca folosește expresii umilitoare in clasa. Edupedu.ro a publicat joi, 21 aprilie, inregistrari primite in acest sens de la un parintele unui copil din clasa a III-a de la respectiva școala. "Inregistrarile audio releva…

- Injurii, umilințe, ton ridicat și ironii batjocoritoare adresate de o invațatoare elevilor ei se pot auzi pe inregistrarile trimise Edupedu.ro de parintele unui copil din clasa a III-a de la Școala gimnaziala „Romulus Guga" din Targu Mureș. Contactata de Edupedu.ro, invațatoarea Mariana Alexa nu a negat…

- Amenzi in valoare totala de aproximativ 46.400 de lei The post Ampla actiune a politistilor in Targu Mures! Au fost aplicate 160 de amenzi appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ampla actiune a politistilor in Targu Mures! Au fost aplicate 160 de amenzi Credit autor: L A. Source

- Liviu Oroian a caștigat aurul la Sofia Cup"22, un concurs cu atelaje trase de caini. Este primul care a dat viața acestui sport in Targu Mureș. Liviu Oroian, de profesie kinetoterapeut, practica bikejoring de 4 ani, o noua disciplina sportiva tot mai dezvoltata in ultima vreme, un sport exigent, atat…

- Spitalul privat Nova Vita din Targu-Mures, unul dintre cele mai mari spitale private din tara, cu 170 de paturi, a finalizat anul trecut cu afaceri de 6,5 milioane de euro, in crestere cu 15% fata de anul anterior, potrivit oficialilor companiei. „Am inceput in 2008 cu un centru de recuperare, in 2010…

- Avand in vedere contextul actual*, Muzeul Județean Mureș vine in intampinarea refugiaților de razboi gazduiți in Targu Mureș cu un program de creativitate prin arta pe care l-am denumit „Arta din suflet". Scopul acestei campanii este explorarea emoțiilor și gestionarea prin arta a traumelor razboiului.…

- O fetita de 11 ani cu sindrom Down din Macedonia de Nord a fost victima colegilor ei si a parintilor acestora, care au refuzat sa-si mai lase copiii in clasa cu ea. Presedintele tarii, Stevo Pendarovski, a dus-o pe micuta Embla de mana la scoala, informeaza pagina de Facebook a presedintiei de la Skopje.…

- Inscrieri clasa pregatitoare 2022: Parinții iși vor putea inscrie copiii din luna martie. CONDIȚII Inscrieri clasa pregatitoare 2022: Parinții iși vor putea inscrie copiii din luna martie. CONDIȚII Din luna martie, parinții iși vor putea inscrie copiii in clasa pregatitoare in anul școlar care incepe…