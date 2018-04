Educatorii, mai pregatiti pentru primirea copiilor cu autism in gradinite

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a inaintat o propunere legislativa care prevede ca sustinerea actelor artistice de catre copii la evenimentele publice la care participa si politicieni – sa aiba loc numai dupa informarea scrisa si detaliata a parintilor de catre cadrele didactice, iar orice prezenta in…

- Expunerea indelungata la ecranul telefonului inteligent este asociata cu o calitate a somnului mai scazuta, potrivit unui studiu realizat de cercetatorii americani. Acestia au folosit o aplicatie pentru a inregistra timpul petrecut in fiecare zi in fata ecranului de peste 650 de adulti.

- Dupa cum știm cu toții, muzica face parte din viața noastra. De-a lungul secolelor, piesele muzicale și interpretarea lor au avut un rol extrem de important in viața noastra. Muzica auzim oriunde mergem. Muzica auzim in filme, la telefon, la petreceri, de sarbatori etc.. Muzica este unul dintre cele…

- Cladirea Primariei, Casa Sfatului și Cetațuia Brașovului vor fi iluminate in albastru in aceasta seara (2 aprilie 2018), cu prilejul Zilei Internaționale pentru Conștientizarea Autismului. Iluminatul special al celor trei cladiri va incepe la ora 18.00 și va dura cel puțin cateva ore. Primaria Brașov…

- Activarea sistemului imunitar al femeii insarcinate, determinata de stres, infectii, diferite boli sau alergii, poate declansa aparitia unor tulburari in dezvoltarea creierului fatului, care au fost corelate cu dezvoltarea unor boli precum schizofrenia sau tulburarile din spectrul autist, se arata intr-un…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Galati anunta ca a fost aprobat "Calendarul si Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 - 2019". Astfel, in clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. Copiii…

- O noua investiție in Topoloveni! Copiii de azi, viitorul nostru de maine! Acesta este și principiul primarului Gheorghița Boțarca care marcheaza o noua investiție pentru copiii din Topoloveni. Astfel, un nou obiectiv de investiție a primit finanțare prin intermediul Programului Național de Dezvoltare…