Educatoare din România, condamnată la închisoare din cauză că a abuzat fizic şi verbal mai mulţi copii O educatoare din Argeș a fost condamnata pentru purtare abuziva cu copiii. Trei micuti, de cate 3 ani, au fost agresați la creșa de cea care trebuia sa-i ingrijeasca. Totul a iesit la iveala dupa ce un parinte a observat rani pe corpul copilului. Condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare Pe 14 iulie […] The post Educatoare din Romania, condamnata la inchisoare din cauza ca a abuzat fizic si verbal mai multi copii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

