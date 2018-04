Educatoare din Bistrita viziteaza Kaunas, Lituania in cadrul proiectului Erasmus+ Small Scientists Across Europe.

Stiri pe aceeasi tema

- Preșcolarii de la Gradinița cu Program Prelungit” Lumea Copiilor” din Targu Jiu,in parteneriat cu Asociația ”Noua Generație„ au participat vineri la activitatea ”Noi cream,nu poluam”. „Este prima din cele cinci acțiuni ale Proiectului ”Din dragoste pentru natura”, care a primit o finanțare…

- In perioada8 – 14 aprilie, elevul sergent Loredana Benedekfi, elevul caporal Codrin Olaru si elevul caporal Adrian Vorobchevici, insotiti de profesorul Madalina Duminica, au participat lacongresul organizat in cadrul proiectului european Erasmus+ Body, in orasul Casalmaggiore din ...

- In perioada 01.03.2018-31.12.2018 se va desfașura proiectul Diversity Flow finanțat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus + și implementat de Asociația Scout Society din Targu-Jiu. Proiectul este structurat in doua etape: Vizita de pregatire ( 20-22 aprilie 2018) și schimbul de tineri…

- In perioada 12-16 martie a avut loc a patra activitate de invațare/predare/formare din cadrul proiectului Erasmus+ KA2 „Moving Minds through Movies”, la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”. Elevii straini sosiți din Polonia, Turcia, Lituania și Italia au petrecut o saptamana alaturi de familiile-gazda,…

- In perioada 26 februarie – 2 martie 2018 a avut loc a doua mobilitate in cadrul proiectului coordonat, in perioada 2017 – 2019, de catre Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava, in parteneriat cu scoli tehnologice din Croatia, Italia, Grecia, Turcia si Portugalia, cu ...

- ȘCOALA ȘI PARINȚI – PARTENERIAT PENTRU O EDUCAȚIE SUSTENABILA Școala Gimnaziala Diaconu Coresi Fieni, in parteneriat cu CEIP Cervantes Post-ul Elevi și dascali de la „Diaconu Coresi Fieni”, vizita in Lituania, in cadrul unui proiect Erasmus+ apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Din 18 pana in 24 februarie 2018, cinci cadre didactice de la Gradinita cu Program Prelungit Nr.3 Bistrita au luat parte la prima activitate transnationala de invatare, predare si formare din cadrul proiectului Erasmus+ KA219 Small Scientists Across Europe: Mici oameni de stiinta din Europa (2017-1-FR01-KA219-037465_5)…

- In perioada 10-13 februarie 2018, Scoala Gimnaziala Barnova a gazduit cea de-a doua intalnire din cadrul proiectului Erasmus+ Boosting science education at school, proiect cofinantat de Uniunea Europeana. Parteneriatul proiectului este compus din coordonator: Associazione Euphoria (Italia), precum si…