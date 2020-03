Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul privind eliminarea pensiilor speciale. S-au inregistrat 247 voturi pentru, niciun vot contra si 21 de abtineri. Astfel, proiectul prevede eliminarea pensiilor speciale, cu exceptia pensiilor militarilor si politistilor. Deputatii au respins amendamentele…

- Un nou proiect de ordonanța de urgența extinde Programul guvernamental ”Masa calda” in școli la 150 de unitați de invațamant, in 2020. Daca anul trecut doar elevii de la Școala Ioan Maiorescu” din Bucerdea Granoasa beneficiau de program, acum planurile sunt pentru inca trei astfel de unitați din județ.…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", Marius Nistor, sustine faptul ca mai multe unitati de invatamant ar putea ramane inchise saptamana viitoare, in urma masurii Guvernului de a interzice detasarile in sistemul public....

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, miercuri, ca in prezent Romania nu este pregatita pentru pensionarea obligatorie la 70 de ani, conform Agerpres. Totuși, se discuta posibilitatea ca oamenii sa opteze in nume propriu pentru creșterea varstei de pensionare.”In momentul de fata nu cred ca Romania…

- Elevi ai Liceului Zinca Golescu din Pitesti au fost invitatii Sandrei Stoicescu aseara, in cadrul seriei zilnice Ajut eu!, de la Antena 1. “Va iubesc, sunteti minunati!”, le-a spus indragita prezentatoare liceenilor care au cerut ajutor in cadrul campaniei pentru a-si finaliza un proiect ambitios,…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind debirocratizarea procesului de inregistrare a sediului social pentru firme. Propunerea mai vizeaza posibilitatea de a fi inregistrate mai multe societați la același sediu, anunța MEDIAFAX.In…

- Camera Deputatilor a adoptat, cu 259 de voturi pentru si 9 abtineri, in calitate de for decizional, mai multe modificari la legea vanatorii, printre care cea care permite ca ursul sa ramana pe lista animalelor protejate. Deputatii au eliminat, astfel, un amendament votat in septembrie de Senat care…