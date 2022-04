Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana cand Consiliul Județean Timiș da startul unui nou eveniment in oraș, in preajma TM2023 și a Paștilor: Parcul Primaverii, care va incepe, vineri, 15 aprilie, la Muzeul Satului Banațean. O noutate sunt atelierele din domeniul lumii cinematografiei.

- Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" organizeaza, duminica, o conferinta internationala sub genericul "Moliere - 400 de ani de educatie prin ras". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova aniverseaza duminica, 27 martie, Ziua Mondiala a Teatrului prin trei evenimente de inalta ținuta artistica. Instalația performativa ZIUA HEKTOMERON, un proiect recent premiat de catre Senatul UNITER la care și-au adus contribuția 100 de regizori din 100 de…

- La finalul lunii februarie 2022, a fost semnat un acord de parteneriat intre Universitatea Nationala de Arta Teatrala și Cinematografica „I.L. Caragiale” din București (UNATC) și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti (UPG). Intalnirea care a avut loc intre reprezentantii celor doua universitati si…

- Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" Bucuresti incepe in 20 martie o noua sesiune de cursuri deschise publicului larg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- A murit Mihai Perșa, unul din marii actori ai Teatrului Național. Veteran al scenei artistice, comicul ce a avut creații remarcabile in film, teatru și televiziune, s-a stins la 76 de ani, in saracie, inglodat in datorii. In vreme ce mulți colegi de-ai sai s-au procosit cu pensii de merit ori speciale,…

- Pe data de 31 ianuarie, la Sala Ion Caramitru a Teatrului Național București, Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica „I. L. Caragiale” a sarbatorit 72 de ani de existența.

- La doar 20 de ani, Ștefanel Radu a debuitat și in afaceri. Baiatul cel mare al lui Ștefan Banica Jr. și-a deschis propriul sau local, o cocheta cafenea in cenrul Capitalei. Mandru foc de investiția sa, actorul, ale carui aspirații nu s-au oprit doar la teatru (a intrat printre primii la Universitatea…