Educație pentru protejarea mediului înconjurător în Delta Văcărești 50 de tineri din toata țara, activiști de mediu, au vizitat, vineri, cea mai mare delta urbana din Romania, Delta Vacarești, situata in sectorul 4 al Capitalei. Elevii iși doresc protejarea ariilor naturale, precum Parcul Natural Vacarești, așa ca au dorit sa vada cu ochii lor și sa exploreze la pas, aceasta adevarata minune a […] The post Educație pentru protejarea mediului inconjurator in Delta Vacarești first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din 2 instituții de invațamant ale municipiului Brașov vor participa vineri la „Ora de educație rutiera”, o inițiativa a Asociației EDIT, in parteneriat cu Poliția Romana. In 50 de minute de curs, un reprezentat al asociației cu formare psihopedagogica și un agent de poliție vor transmite elevilor,…

- Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca media infectarilor in școala este mai mica decat media naționala. Și ca viteza de crestere a numarului de infectari a scazut ușor in aceasta saptamana. Motiv pentru care trecerea in online nu se justifica in toata cazurile, spune ministrul.…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, critica decizia politicienilor care au blocat creșterea alocațiilor pentru copii și prevede sfarșitul pentru PNL și USR. „Politicieni fara inima au respins legea noastra, pentru creșterea alocațiilor și accesul la educație al copiilor din Romania.…

- Consiliul Judetean Constanta, in calitate de lider de parteneriat a implementat proiectul care a urmarit promovarea coordonarii protectiei mediului si reducerea deseurilor marine in Bazinul Marii Negre, precum si imbunatatirea monitorizarii in comun a mediului Proiectul, cu o valoare totala de 723.472,24…

- Edilul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni ca Primaria Municipiului Bucuresti a primit in administrare Parcul Natural Vacaresti, anunța Agerpres. "Recent ni s-a administrat, in urma unui concurs, Parcul Natural Vacaresti, care poate sa fie o uriasa oportunitate pentru Bucuresti.…

- Greenpeace a marcat miercuri 50 de ani de activitate pentru protejarea mediului, sub sloganul "The Worst Birthday", deoarece 2021 a fost un an cu recorduri de temperatura si alerte de fenomene meteo extreme, paduri intregi taiate ilegal sau arse, poluare, inundatii, seceta si ghetari care se topesc…

- Rata abandonului scolar creste de la an la an in Romania si asta nu pare ca ingrijoreaza pe nimeni. Elevii au identificat principalele cauzecare ii determina pe unii colegi sa renunte la educatie. De asemenea, au si o serie de solutii menite sa resusciteze invatamantul romanesc.

- Cel mai nou și cel mai modern campus educațional din Romania, in care vor invața copii de la gradinița și pana la liceu, s-a deschis luni in Sectorul 4 al Capitalei, in prezența Ramonei Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene in Romania și a europarlamentarului Victor Negrescu, vicepreședintele…