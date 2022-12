Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Pavilion Muzical, al Asociației Trib’Art, a adus muzica mai aproape de aproximativ 250 de copii, la Centrul de Tineret din Lugoj, in perioada 20 noiembrie – 18 decembrie. De asemenea, peste 80 de cadre didactice au luat parte la workshop-ul dedicat lor. Proiectul a presupus o serie…

- Qatarul nu a caștigat vreun punct in turneul final pe care l-a jucat acasa, deși cluburile beneficiaza de niște condiții de pregatire de top, inclusiv pentru copii. Al Sadd, unde lucreaza Ovidiu Stanga, are trei baze una langa alta. Terenurile, echipamentele, mingile bune sunt condiții importante pentru…

- Parcul Craciunului de la Muzeul Satului Banațean se deschide maine. Pregatirile pentru Parcul Craciunului intra pe ultima suta de metri. De maine, 6 decembrie, Muzeul Satului Banațean va gazdui singurul festival de iarna cu zona incalzita pentru spectacole, patinoar acoperit și food market protejat…

- Punctul Termic Muzical, proiect al Asociației Trib’Art, a insemnat o experiența minunata pentru 500 de copii, pentru care au fost organizate o serie de activitați muzicale captivante, intre 13 octombrie și 16 noiembrie, la Centrul de Tineret Calea Martirilor din Timișoara. Adresat copiilor cu varste…

- Pavilion Muzical, un proiect al Asociației Trib’Art, aduce la Lugoj, in perioada 20 noiembrie – 18 decembrie, o serie de evenimente de educație muzicala alternativa. Prin intermediul activitaților ce se vor desfașura la Centrul de Tineret (Str. Bucegi Nr. 21), cei mici sunt incurajați sa descopere,…

- Vineri, 14 octombrie 2022, in ziua pomenirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, Centrul de zi pentru copii „Cuvioasa Parascheva” Alba Iulia, din cadrul proiectului „Prin Educație spre Vocație!” a sarbatorit ocrotitoarea așezamantului. Acest așezamant social asigura un mediu propice dezvoltarii…

- Politehnica Iasi are astazi sansa de a se califica in grupele Cupei Romaniei la fotbal, unde pot fi obtinute castiguri consistente. Acestea pot fi de zeci de mii de euro doar de la Federatia Romana de Fotbal, care va premia si calificarea in faza grupelor, cu 8 000 de euro, dar si cu 4 000 de euro fiecare…