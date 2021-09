Educație Juridică materia din ce in ce mai aproape de liceeni in fiecare an ! Fiecarui elev care va studia in acest an optionalul de #educatiejuridica ! Stii ce lege noua a aparut azi? Sau ce zi nationala ori internationala este? Ai auzit ce decizie a pronuntat ieri CCR? Ce spui de hotararea pronuntata saptamana trecuta de curtea noastra suprema? Acum, toate acestea sunt „traduse” pe intelesul tau. Stii ca exista un loc unde poti afla semnificatia unor termeni juridici? Sau unde poti urmari podcasturi audio/video cu oameni ai legii explicand legi si hotarari? Sau unde, dupa cuvinte cheie, gasesti regulile aplicabile in diverse imprejurari in care te afli? Acum, toate astea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

