- Salvați Copiii Romania a realizat un studiu și a ajuns la concluzia ca, in ultimii opt ani, s-au dublat costurile ascunse ale educației. Este vorba despre banii in plus pe care parinții i-au platit atfel incat copiii lor sa mearga la școala. The post Educația e gratuita, dar numai teoretic. Parinții…

- Afla ce stil de educație sa adopți ca sa-ți indeplinești cu succes "funcția de parinte" / Prima dintre greșelile grave ale parentalitații, pe care psihologul Irina Parvan a observat-o de când ofera consiliere psihologica de familie, este absența unor limite comportamentale,…

- Proiectul de Ordin care prevede incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic din invațamantul preuniversitar prezinta deficiențe majore, fiind o masura care va perpetua atragerea in sistem a profesorilor slab pregatiți, in timp ce tinerii performanți se vor orienta in continuare spre…

- Premierul Dancila a sustinut, vineri, in cadrul Summit-ului sefilor de guvern China-Europa Centrala si de Est, ca Romania va sprijini cooperarea formatulului „16+1“ pentru continuarea promovarii si impulsionarii obiectivelor convenite, care vor contribui la dezvoltarea economica si cresterea prosperitatii…

- Scandalul legat de strategia de educatie parentala ia amploare. Ultima institutie care a criticat proiectul este Academia Romana. Reprezentantii parintilor si sindicatele din invatamant au anuntat, si ele, ca nu sustin documentul propus.