Educație financiară direct de la BNR peste 2200 de elevi din județele Bacau și Vaslui au participat la activitațile de educație financiara derulate in anul 2021 de Agenția Bacau a Bancii Naționale a Romaniei (BNR) in proiectul „Sa vorbim despre bani și banci” BNR s-a implicat și in anul 2021 in proiecte de educație financiara considerand ca in contextul pandemiei de […] Articolul Educație financiara direct de la BNR apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bacau a cedat cu 27-26 partida de la Vaslui, dupa ce a revenit in ultimele doua minute de la 23-27 și a avut golul egalarii in mana lui Gabi Bujor in ultima secunda Final dramatic in derby-ul moldav dintre CSM Vaslui și CSM Bacau, adjudecat de gazde, cu 27-26 (15-12) duminica, in cadrul etapei […]…

- Piața criptoactivelor s-a dezvoltat puternic la scara mondiala și au crescut și serviciile influencerilor pentru promovarea acestei clase de active. Referentul de specialitate al Agenției Bacau a Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Raluca Robu, ne semnaleaza un articol publicat pe aceasta tema de Cristian…

- CSM Bacau a fost invinsa categoric acasa de CSU din Suceava, cu 35-28, dupa o prima repriza neverosimila, incheiata cu 17-5 pentru oaspeți Așa ceva vezi rar. Foarte rar. Și balbele gazdelor, și galopul de sanatate al oaspeților, și reacția de senzație a publicului, prezent in numar mare in tribuna Salii…

- Potrivit unor reguli nou introduse in domeniul fiscal, din aceasta luna, contribuabilii pot achita obligațiile catre stat utilizand terminalele bancare de tip POS, instalate la sediile unitaților Trezoreriei Statului. Prevederea este inclusa intr-un ordin al ministrului Finanțelor, nr 94/2022, publicat…

- Agenția Bacau-Vaslui a Bancii Naționale a Romaniei (BNR) ne anunța ca doua noi expoziții temporare sunt deschise pentru vizitare, pana la sfarșitul lunii mai, la Muzeul BNR: 100 de ani de la nașterea Regelui Mihai I (1921-2017) și Ecaterina Teodoroiu – Eroina Primului Razboi Mondial. Realizata ca o…

- Elevii de clasa a VIII-a se pot inscrie incepand de luni, 10 ianuarie, pentru admiterea la colegiile militare naționale, potrivit unei postari pe pagina de Facebook „Recrutare MApN”. Inscrierile se fac pana la data de 25.03.2022. Pentru mai multe informații legate de consiliere si inscriere pentru elevii…

- Ninge, in acest moment, in jumatatea nordica a Moldovei, cu ploi și lapovița inregistrate in județele Galati, Vaslui, Vrancea și Iași, informeaza DRDP Iași. Toate drumurile naționale sunt deschise circulației, iar carosabilul este umed, cu zapada framantata in strat de 1-3 cm in județele Suceava (Campulung…

- In 2020, in județul Bacau, din totalul celor 5320 de nașteri, in 587 de cazuri mamele au avut sub 19 ani (25 dintre acestea avand mai puțin de 15 ani), conform datelor INSSE. Cadre medicale din spitale și comunitați, specialiști din domeniul asistenței sociale (DGASPC, maternitați, SPAS, primarii),…