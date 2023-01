Stiri pe aceeasi tema

- Elevii claselor V-XII pot participa, incepand cu luna ianuarie, la lecțiile de educație financiara organizate la sediul BNR. Activitațile sunt grupate in mai multe categorii de subiecte, in funcție de nivelul clasei și de eventualele domenii de interes ale participanților, precizeaza Banca Naționala…

- Elevii claselor V-XII pot participa, incepand cu luna ianuarie, la lecțiile de educație financiara organizate la sediul BNR. Activitațile sunt grupate in mai multe categorii de subiecte, in funcție de nivelul clasei și de eventualele domenii de interes ale participanților, precizeaza Banca Naționala…

- 7,59 dolari pe luna - cu atat echivaleaza salariul minim pe economie si pensiile din Venezuela. Banii nu ajung pentru a cumpara nici macar un kilogram de carne de vita, care se vindea miercuri cu 8 - 10 dolari, relateaza EFE.

- „Avand grija mereu de oameni si incercand sa le vina in sprijin cu masuri concrete, dar fiind constienti si de nevoia de implementare a unor proiecte care duca mai departe procesul de dezvoltare a tarii noastre, echipa social-democrata a croit un buget national al refacerii echilibrelor financiar-fiscale…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a anunțat care sunt previziunile Guvernului Romaniei pentru anul 2023, pe baza bugetului care se va adopta astazi in ședința de guvern. Pana la finele anului viitor, e de așteptat ca inflația sa scada la jumatate, iar salariul mediu sa creasca la 6.700 de lei.…

- Pe 11 decembrie, va avea loc un turneu caritabil de fotbal la Sala Polivalenta Dinamo, in care vor evolua mai mulți influenceri. Evenimentul se va desfașura sub forma unui turneu format din 4 echipe. Banii din bilete vor ajunge ONG-ul UNITED WAY, care alaturi de EGOAL (organizatorul turneului) va derula…

- „De la 1 ianuarie, pensiile se maresc categoric! Dar imi doresc o creștere corecta și echitabila, care sa nu fie inghițita imediat de inflație. De aceea trebuie sa rezolvam problema energiei- care provoaca cea mai mare inflație, dar și cea a pensiilor speciale.Și imi doresc ca statul sa ii ajute mai…

- Odata lumea invoca lipsa de educatie a poporului roman pentru a justifica aparitia unor probleme, lipsa unor solutii, pentru a justifica crizele si deciziile din spate si nu in ultimul rand ramanerea in urma fata de lumea occidentala. Lipsa de educatie scolara, sociala, culturala, politica, economica,…