Educatie de 7 lei pe luna. Mancarea, bautura si tutunul - in topul cheltuielilor de consum ale romanilor

Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 93% din cheltuielile gospodariilor au fost alocate pentru consum si plata impozitelor si contributiilor catre stat, in primele trei luni ale acestui an, in conditiile in care 63,9% din cheltuieli au fost directionate catre consum si 29,1% catre achitarea taxelor, potrivit datelor Institutului…

- Premierul Dancila spune ca puterea de cumparare a crescut cu 9%, potrivit datelor INS: Salariile nete au crescut in toate sectoarele, a spus șefa Executivului, in deschiderea ședinței de Guvern, precizand ca masuriel pe care le-a luat Guvernul și-au atins scopul, și anume mai mulți bani in buzunarele…

- In perioada 1.I-30.IV 2018 exporturile FOB au insumat 22221, 6 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 25948,7 milioane euro, un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-30.IV 2018, exporturile au crescut cu 9,7%, iar importurile cu 10,0%, comparativ cu perioada…

- Preturile de consum in luna aprilie 2018 comparativ cu luna aprilie 2017 au crescut cu 5,2%, au transmis luni reprezentanții INstitutului Național de Statistica. Calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) , rata anuala este de 4,3%. Reamintim ca, potrivit proiecțiilor BNR,…

- Deficitul balantei comerciale a fost de 2,715 miliarde de euro in primul trimestru din 2018, mai mare cu 416,2 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. "În primele trei luni din 2018, exporturile…

- Deficitul balantei comerciale a fost de 2,715 miliarde de euro in primul trimestru din 2018, mai mare cu 416,2 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. "În primele trei luni din 2018, exporturile…

- In anul școlar 2015/2016, conform Institutului Național de Statistica (INS), 30.504 de copii din ciclul primar și gimnazial au parasit școala, in vreme ce alți 26.722 au abandonat in timpul liceului sau invațamantului profesional. Datele oficiale arata ca aproape jumatate dintre copiii din…

- Despre școala romaneasca se vorbește mult la inceput de an școlar și in perioada examenelor, cand ne reamintim nu doar cat de puțin investește statul in educație, dar mai ales cat de vulnerabil este accesul egal la educație. Așa se face ca, astazi, peste 300.000 de copii din Romania, cu varsta intre…