EDUCAȚIE – Câți profesori pensionari predau în școlile din Maramureș Deficitul de personal din sistemul de invațamant din județ face ca de multe ori sa avem inca iș școli profesori care trebuiau sa fi ieșit la pensie. Sunt oameni cu o vasta experiența in educație care continua sa predea elevilor data fiind situația și lipsa de personal calificat din invațamant. Potrivit informațiilor furnizate pentru ziarmm.ro, de catre Inspectoratul Școlar Județean Maramureș referitoare la profesorii cu varsta peste 65 de ani, activi in anul școlar 2021-2022, știm oficial ca avem 22 de profesori care continua ca titulari in sistem, respectiv sunt 50 de profesori incadrați la plata… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

