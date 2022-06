Educația sexuală va fi studiată în școli. Legea a fost adoptată Legea educației sexuale in școli a fost adoptata astazi in Parlament. Educația sexuala la școala se va face doar din clasa a VIII-a și doar cu acordul scris al parinților. Camera Deputatilor a adoptat proiectul de modificare a legii privind protectia si promovarea drepturilor copilului, stabilind ca in unitatile scolare se vor derula sistematic din […] The post Educația sexuala va fi studiata in școli. Legea a fost adoptata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

