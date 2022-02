Educația sexuală în școli, motiv de război cultural în America ​Fara discuții în clasa despre identitate de gen sau orientarea sexuala, interzicerea în biblioteci a carților care trateaza aceste subiecte... În Statele Unite, proiectele de lege care limiteaza discuțiile despre homosexualitate sau identitate de gen cu copiii se înmulțesc, relansând razboiul cultural care fractureaza țara, scrie AFP.



Școala, o oglinda a unei Americi divizate, este de luni de zile scena unor ciocniri pe tema predarii rasismului, istoriei sau sexualitații.



Cea mai recenta batalie este în desfașurare în Florida, unde un text… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Monitorizarea cu bratari electronice a persoanelor care au ordine de protecție devine realitate. Anunțul ministrului Afacerilor Interne Monitorizarea cu bratari electronice a persoanelor care au ordine de protecție devine realitate. Anunțul ministrului Afacerilor Interne Lucian Bode, ministrul Afacerilor…

- Cand va intra legea certificatului verde in vigoare. Alexandru Rafila: „Noi speram sa il avem aprobat in aceasta luna” Cand va intra legea certificatului verde in vigoare. Alexandru Rafila: „Noi speram sa il avem aprobat in aceasta luna” Alexandru Rafila, noul ministru al Sanatatii, a declarat, miercuri,…

- Legea certificatului verde este tot mai aproape de realitate. Ministrul sanatații spera ca actul normativ sa fie aprobat luna aceasta inainte de vacanța parlamentara. ”In scurt timp va fi inaintat Parlamentului. Avem deja un draft, la care lucreaza colegi de la INSP si din Parlament, si incercam sa…

- Legea porcului a fost aprobata in Senat și cuprinde o serie de reguli pentru crescatorii de porci in gospodarie. Proiectul a fost deja trimis spre aprobare Camerei Deputatilor, care este for decizional. Amenzile pentru nerespectarea prevederilor sus-mentionate sunt cuprinse intre 5.000 si 18.000 de…

- Legea porcului a fost aprobata in Senat și cuprinde o serie de reguli pentru crescatorii de porci in gospodarie. Proiectul a fost deja trimis spre aprobare Camerei Deputatilor, care este for decizional. Amenzile pentru nerespectarea prevederilor sus-mentionate sunt cuprinse intre 5.000 si 18.000 de…

- ”Suntem o tara care, din pacate, am avut o experienta tragica a valului patru”, a declarat Nicolae Ciuca, marți seara, in Parlament, dupa depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare a Cabinetului pe care il va conduce in urmatorul an și jumatate. ”Observam ca in celelalte tari din Europa…

- Discutiile pe legea care le impune angajatilor certificatul verde se opresc. Potrivit surselor Digi24, premierul Florin Citu spune ca legea este discriminatorie pentru angajatii de la privat, deoarece include doar pentru angajații de la stat perioada de grație de 60 de zile in care persoanele se pot…

- Legea pensiilor ar urma sa fie modificata, din inițiativa Violetei Alexandru, fostul ministru al Muncii, și a altor 21 de deputați PNL. Proiectul a fost depus deja la Senat și, daca va fi aprobat de catre acesta și Camera Deputaților, la stabilirea cuantumului pensiei vor fi luate in calcul toate veniturile…