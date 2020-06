Camera Deputatilor a votat proiectul privind educatia sexuala in scoli, cu modificari, materia urmand a se numi „educatie sanitara”, nu sexuala și va fi predata doar cu acordul parinților. Camera Deputatilor a adoptat, decizional, miercuri, proiectul care prevede predarea Educatiei sexuale in scoli. Proiectul a fost votat cu modificarile aduse in comisia pentru munca, astfel […] Articolul Educatia sexuala a fost inlocuita cu „educație sanitara” și va fi predata doar cu acordul parinților a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .