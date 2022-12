Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun se inaugureaza, la Targu Mureș, in prezența lui Moș Craciun. Targul de Craciun se va deschide pe 5 decembrie, va oferi o gama larga de cadouri de calitate, realizate manual, și va crea o veritabila atmosfera de sarbatori, in inima orașului. Copiii se pot intalni și anul acesta cu Moș…

- Targul „Poveste de Craciun” s-a deschis, vineri, in curtea Operei Comice pentru Copii, cu o multime de atractii pentru vizitatori. Felicia Filip, managerul Operei Comice pentru Copii, a declarat intr-un interviu acordat Agerpres ca așteapta peste 15.000 de vizitatori in acest an. Targul Poveste de Craciun…

- Sarbatorile de iarna par a fi egale cu bani cheltuiți pe cadouri, deși este vorba in principiu despre religie și simbol. Copiii il așteapta pe Moș Craciun, iar la TV sunt reclame care sugereaza ca sarbatorile inseamna sa „spargi bani”.

- De unde vin banii de la bancomat și cați au voie parinții sa scoata? Cum poți sa cumperi ceva de pe internet? Ce poți sa faci din banii de alocație, cat cheltuiești, cat investești? Copiii intre 6 și 10 ani pot sa afle raspunsurile la aceste intrebari jucandu-se Investory pe telefonul mobil. Aplicația,…

- Moș Craciun va circula și anul acesta cu tramvaiul de pe linia 101, pe ruta Gara-Bucium. Tramvaiul lui Moșu’ va circula din 18 noiembrie și pana in 31 decembrie, intre orele 16:00 – 18:00. Copiii vor putea urca in tramvaiul lui Moș Craciun de la Gara (incepand cu ora 16:00 sau 17:00) sau din stația…

- Parinții copiilor care invața la Colegiul Național Emil Racovița, ciclul primar de pe strada Horea, blocheaza o banda de circulație. Aceștia țin morțiș sa iși ridice copiii din fața școlii.

- Peste 61% dintre parintii din comunitatile vulnerabile de la sate nu si-au dus niciodata copiii la un control oftalmologic, desi medicii oftalmologi recomanda un control pe an. O spun cei de la World Vision Romania, in 13 octombrie fiind sarbatorita Ziua Mondiala a Vederii. Organizatia a demarat din…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova 5 septembrie. Școala incepe mai devreme in acest an, chiar din primele zile ale toamnei! Educația copiilor noștri, de la cei mai mici – la adolescenții care se pregatesc din plin pentru viața de adult, cu bucuriile, dar și cu dificultațile ei, depinde in mare masura…