- VIDEO: Raportul "Educația privind schimbarile climatice și mediul in școli" Foto: Arhiva. Educația este unul dintre pilonii îmbunatațirii raspunsului la schimbarile climatice pentru ca determina modificarea comportamentului uman, în sensul unei mai mari responsabilitați pentru protejarea…

- O lege care prevede apariția unei noi materii școlare legate de protecția mediului a intrat in vigoare luni, dupa promulgarea de catre președintele Klaus Iohannis și apariția in Monitorul Oficial.Actul legislativ introduce un nou articol in Legea educației:„Ministerul Educației, in colaborare cu Ministerul…

- Programul „Masa calda” in școli continua și anul viitor, a decis Guvernul Ciuca. Beneficiari sunt prescolarii si elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru: “In perioada desfasurarii cursurilor, prescolarii si elevii din 150 de unitati…

- O noua materie ar putea fi introdusa, incepand din anul școlar 2022-2023, in școlile din Romania. Este vorba despre educația pentru mediu, o disciplina ce ar urma sa fie predata elevilor incepand de la clasele primare.

- Elevii revin in banci in ziua de joi, 2 decembrie 2021. La aceasta data incepe și testarea pentru COVID-19, la care se vor folosi teste pe baza de saliva. Ministrul Sanatații și ministrul Educației au explicat cum se folosesc testele și care este procedura, prin intermediul unui videoclip. Testarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 16 noiembrie, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Educația financiara urmeaza sa fie introdusa in școli, ca parte a cursului de educație antreprenoriala, conform unui proiectului de lege votat…

- Elevii vor studia obligatoriu educatia financiara si juridica incepand de anul viitor. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea. Președintele Romaniei a semnat, marți, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Educația financiara urmeaza sa fie…