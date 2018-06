Educatia parentala: planurile ministerului pentru copiii saraci, izolati si parintii care nu stiu sa le ofere educatie

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației propune introducerea Educației parentale in fișele de post ale profesorilor, asistenților medicali și sociali, cu 2 ore pe saptamana alocate parentingului care sa fie incluse in norma. In plus, fiecare parinte ar urma sa participe la cursuri de educație parentala, in momentul in…

- Peste o mie de copii din asezamintele sociale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia au dansat Hora Strajerilor Unirii și au inalțat un tricolor uriaș din baloane Cei peste o mie de copii ocrotiti in asezamintele sociale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia au fost sarbatoriti cu ocazia Zilei…

- Aproximativ 12% dintre minori sunt dependeti de internet, iar o treime dintre parinti sunt ingrijorati in legatura cu timpul petrecut de copii in mediul online, arata un studiu realizat de Kasperky Lab. Potrivit parintilor 12% dintre minori sunt dependenti de Internet, iar pe langa temerea…

- Riscurile asociate cresterii copiilor intr-o lume digitala le dau parintilor motive de ingrijorare in legatura cu timpul pe care acestia il petrec online. Prin urmare, o treime dintre parinti limiteaza timpul petrecut de copii pe Internet, pentru a-i proteja de pericole. Sunt, insa, si alte masuri pe…

- De 11 ani, data de doi aprilie a devenit, in intreaga lume, sinonima cu acceptarea și conștientizarea autismului. An de an, pentru o zi, planeta se lumineaza in albastru, iar oamenii din toate țarile, in toate limbile și in toate culturile ințeleg inca puțin din ce inseamna tulburarea cu care lupta…